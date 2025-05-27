الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو البلطجة على سائق أوتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

الداخلية
الداخلية

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يستوقف أوتوبيس نقل جماعي بالقليوبية، ويطلب مبلغًا ماليًا من السائق دون وجه حق، ويتعدى على أحد الركاب أثناء تصويره، محدثًا تلفيات بمركبة الأوتوبيس.

 بالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية نجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان من المقيمين بالمحافظة.

 

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 بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية ضبط المتهمين ضبط الجناة

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