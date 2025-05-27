مأساة غزة على رأس مباحثات وزير الخارجية ونظيره الموريتاني

استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى نواكشوط اليوم بلقاء الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج.

التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية في مصر وموريتانيا

أعرب عبد العاطي عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في كافة المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، مبديًا التقدير لدعم موريتانيا للترشيحات المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

مصر منفتحة للتعاون مع موريتانيا في كافة المجالات

وأعرب وزير الخارجية في هذا الإطار عن التطلع لأن يمثل المنتدى الاقتصادي بين البلدين دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، وأن يتمخض عنه دعم للعلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مبرزًا الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركات المصرية في إقامة المشروعات في القطاعات المختلفة.

وأكد أن مصر منفتحة للتعاون مع موريتانيا في كافة المجالات، بما يحقق نقلة نوعيه في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع

كما بحث الوزيران المستجدات الإقليمية، حيث بحثا الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الرامية للعودة إلى إتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتبادل الجانبان الرؤى أيضًا حول مختلف التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

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