آيس كريم الكوربة، رحلة البحث عن الانتعاش في أكبر ميادين مصر الجديدة (صور)

في قلب حي مصر الجديدة، وتحديدًا في ميدان الكوربة التاريخي الذي يمتاز بطابعه المعماري الفريد ومقاهيه ذات الطابع الأوروبي، شهدت الأيام الأخيرة توافد أعداد كبيرة من الشباب والعائلات على محال الحلويات والآيس كريم، بحثا عن الانتعاش وهربًا من موجة حر تضرب البلاد.

درجات حرارة قياسية

مع بداية الأسبوع الجاري، سجّلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت درجات الحرارة العظمى في القاهرة حاجز 41 درجة مئوية، مع ارتفاع كبير في معدلات الرطوبة، ما جعل الإحساس بالحر أكثر وطأة على المواطنين.

وقد دفع هذا الطقس القاسي العديد من سكان العاصمة إلى البحث عن وسائل للتبريد والترطيب، وعلى رأسها المثلجات.

الكوربة تتحول إلى مهرجان للآيس كريم

في جولة لـ«صحيفتنا» داخل ميدان الكوربة، رصدنا مشاهد مبهجة رغم الحرارة اللاهبة، فالشوارع التي تتراص فيها المحال والمقاهي تعجّ بالشباب الذين يتزاحمون على نوافذ عربات بيع الآيس كريم، فضلًا عن الطوابير الطويلة أمام العلامات التجارية الشهيرة التي تقدم أنواعًا مبتكرة من المثلجات.

ويقول كريم أحمد، طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عامًا، بينما يتناول كوبًا من الآيس كريم بطعم المانجو: "بصراحة، الحر مش طبيعي، وكل سنة بيبقى أسوأ، بس الآيس كريم هو الحل السريع والمنعش. بننزل الكوربة مخصوص علشان الجو هنا حلو، وفيه اختيارات كتير".

أنواع جديدة تلبي أذواق الشباب

اللافت أن محال الآيس كريم لم تكتفِ بالنكهات التقليدية، بل بدأت تتفنن في تقديم نكهات مبتكرة تجذب الجيل الجديد. نكهات مثل "الباشن فروت بالريحان" أو "القهوة باللوز المحمّص" أصبحت جزءًا من التجربة الصيفية لشباب الكوربة، إضافة إلى خيارات نباتية تناسب من يتبعون أنظمة غذائية خاصة.

وتقول منى حنفي، مديرة أحد محال الآيس كريم في المنطقة: "الإقبال تضاعف في الأيام الأخيرة بسبب الموجة الحارة، وكمان الشباب بيدوروا على نكهات مختلفة، وده خلانا نطور المينيو. الكوربة دايمًا فيها ذوق خاص، والشباب هنا بيحبوا يجرّبوا الجديد".

العربات المتنقلة... الحل الأسرع

بعيدًا عن المحال الكبيرة، تنتشر في الميدان عدد من عربات بيع الآيس كريم الصغيرة، التي يديرها شباب طموحون وجدوا في هذا النشاط فرصة موسمية جيدة. يقول محمود فاروق، صاحب عربة متنقلة لبيع الآيس كريم: "أنا شغال من خمس سنين، بس السنة دي الإقبال خرافي. بنبيع من أول اليوم للليل، والناس بتيجي مخصوص تاكل من عندنا لأن الأسعار أقل والطعم حلو".

الآيس كريم... أكثر من مجرد حلوى

لم يعد الآيس كريم مجرد حلوى باردة تستهلك في فصل الصيف، بل تحوّل إلى طقس اجتماعي يجمع الأصدقاء والعائلات، خاصة في أماكن مفتوحة مثل الكوربة، التي تتمتع بجو مميز وطابع هادئ نسبيًا مقارنة بضجيج العاصمة.

تضيف سارة، خريجة كلية الفنون الجميلة، وهي تجلس على أحد الأرصفة برفقة صديقاتها: "الكوربة مكان له طابع خاص. الجو هنا بيدّي راحة نفسية، ولما تاكلي آيس كريم في عز الحر وسط صحابك، بتحسي إنك في عالم تاني".

رسائل خفية عن التغير المناخي؟

من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال العلاقة بين هذه الظاهرة وتغير المناخ العالمي، حيث يشير عدد من الخبراء إلى أن فصول الصيف أصبحت أطول وأكثر قسوة، ما يدفع المجتمعات، خاصة الشباب، إلى تبني أنماط استهلاك جديدة مثل الاعتماد الزائد على المشروبات الباردة والمثلجات.

الدكتور أيمن الشربيني، أستاذ المناخ بجامعة القاهرة، يؤكد: "ما نراه ليس مجرد موجة حر عابرة، بل مؤشر على تغيرات مناخية حقيقية. الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة تعكس ظاهرة الاحتباس الحراري، ويجب أن نتعامل معها بجدية أكبر".

بينما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وتزداد الحاجة إلى وسائل تبريد طبيعية وبسيطة، يبدو أن الآيس كريم نجح في أن يكون أكثر من مجرد حلوى موسمية، بل تحول إلى رمز للمقاومة الهادئة ضد صيف قاسٍ، خاصة في ميدان الكوربة، الذي ظلّ رغم كل شيء، محتفظًا بسحره وقدرته على رسم الابتسامة على الوجوه.

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