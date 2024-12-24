الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، تتحول مناطق الكوربة في مصر الجديدة والشيخ زايد إلى وجهتين رئيسيتين للاحتفال بالكريسماس، حيث تمتزج الأضواء الملونة بالزينة المبهجة، في مشهد يجذب العائلات والشباب على حد سواء.

في الكوربة، تسيطر أجواء تاريخية ممزوجة بالحداثة، حيث تُزين الأشجار المضاءة شوارع المنطقة وتتلألأ الفوانيس بألوان الكريسماس التقليدية. المقاهي والمطاعم تتسابق في إضافة لمسات احتفالية إلى ديكوراتها، ما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن جلسات هادئة وسط الأجواء الباردة.

أما في الشيخ زايد، فتبدو الأجواء مختلفة قليلًا ولكنها لا تقل روعة. المولات التجارية الكبرى، تتحول إلى ساحات ضخمة مزينة بأشجار عيد الميلاد العملاقة ومجسمات بابا نويل. تُقام ورش للأطفال لتزيين الهدايا وصنع الزينة، بينما تُعزف موسيقى الكريسماس في الخلفية لتضفي أجواءً احتفالية مميزة.

تُعتبر الشيخ زايد وجهة مفضلة لعشاق التسوق، حيث توفر المحال التجارية خصومات خاصة بمناسبة الموسم.

ورغم برودة الطقس، يحرص الكثيرون على التواجد في الساحات المفتوحة لالتقاط الصور مع الأشجار المزينة أو تناول المشروبات الساخنة التي يقدمها البائعون المنتشرون في المكان. الكريسماس في الكوربة والشيخ زايد ليس مجرد مناسبة، بل تجربة تحمل طابعًا مميزًا يجمع بين الفرح، والجمال، وروح المشاركة.

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