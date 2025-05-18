درة وأمير كرارة وحماقي يدعمون كريم عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلم المشروع x (فيديو وصور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم كريم عبد العزيز وياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم المشروع x ، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وحضر العرض الخاص لفيلم المشروع x كل من: ماجد المصري وزوجته، ودرة وأحمد رزق وأمير كرارة وأكرم حسني ومحمد حماقي وكارولين عزمي.

وكان قد وصل منذ قليل، الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري وإياد نصار “أبطال فيلم المشروع x”، إلي العرض الخاص للعمل.

العرض الخاص لفيلم المشروع x

كما حضر أيضا الفنان أحمد زاهر وابنته ملك وليلي علوي وإنجي المقدم وغيرهم.

وأطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X"، بطولة النجم كريم عبد العزيز والمخرج والمؤلف بيتر ميمي، بعد سلسلة من التعاون فى النجاحات السابقة في السينما والدراما.

يُعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي قائلًا: "فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة. سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي."

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم:إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

من المقرر عرض الفيلم بدور السينما في مصر يوم 21 مايو 2025، على أن يُطرح في باقي الدول العربية يوم 5 يونيو 2025، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.