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ثقافة وفنون

في عيد ميلادها، دويتوهات لا تنسى لـ ديانا حداد مع نجوم الغناء

محمد العزبي وديانا
محمد العزبي وديانا حداد، فيتو

تحتفل الفنانة ديانا حداد اليوم ١ أكتوبر بعيد ميلادها، وهي واحدة من أبرز الفنانات اللبنانيات اللاتي حققن انتشارًا ونجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

وعلى امتداد مشوارها الفني قدمت الفنانة ديانا حداد عددًا من الدويتوهات الغنائية الناجحة وهي:

جرح الحبيب مع محمد العزبي

من أبرز الدويتوهات التي قدمتها ديانا حداد في مشوارها الفني، وكانت الأغنية من إنتاج عام ٢٠٠٠، وغنى فيها العزبي باللهجة المصرية، وغنت ديانا باللهجة المصرية الممزوجة باللهجة اللبنانية، وكانت هذه الأغنية ضمن ألبوم لديانا يحمل الاسم ذاته.

 

لو يسألوني مع عيضة المنهالي

أغنية تم إنتاجها عام ٢٠٠٢، وتجمع اللبنانية ديانا حداد مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، وكانت الأغنية هي “هيد” ألبوم يحمل نفس الاسم.

ماس ولولي مع الشاب خالد

أغنية من إنتاج عام ٢٠٠٦ وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد محيي، وحققت هذه الأغنية نجاحًا واسعًا عن عرضها، وتعد من أبرز الأغنيات التي قدمتها ديانا في مشوارها الفني.

روميو وجولييت مع عاصي الحلاني

في عام ٢٠١٦ قدمت الفنانة ديانا حداد دويتو مع النجم عاصي الحلاني بعنوان روميو وجولييت وقاما بتصويرها “فيديو كليب"، وهي من ألحان طلال وكلمات أحمد علوي وتم تصويرها في تركيا.

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