مهرجان العلمين 2024، التفاصيل الكاملة لحفل ديانا حداد
تحيي الفنانة اللبنانية ديانا حداد، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، الذي ينطلق غدا الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.
حفل ديانا حداد في مهرجان العلمين
ويقام حفل ديانا حداد يوم 10 أغسطس المقبل، كما يحاورها الإعلامي شريف مدكور ضمن برنامج الحفل.
ومن المقرر أن تغنى ديانا حداد باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة والتي يحبها جمهورها.
أسعار تذاكر حفل ديانا حداد في مهرجان العلمين
وتبلغ فئات تذاكر حفل ديانا حداد في مهرجان العلمين: "300 - 800" جنيها للجمهور.
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