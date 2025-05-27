بعد صدور قرار إنشائها، الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025- 2026

أعلنت جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم 245، لسنة 2025، بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية.

وفتحت جامعة القاهرة الأهلية، باب التسجيل المبكر، بمختلف الكليات والبرامج الدراسية، اعتبارا من شهر مايو الجاري.

وبدأت جامعة القاهرة الأهلية في تلقي طلبات التسجيل المبكر، بمقرها بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2025/2026.

ويتزايد البحث عبر شبكة الانترنت حول التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى البرامج الدراسية، والمصروفات.

وتستعرض بوابة فيتو تفاصيل التسجيل للالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية، للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

كليات جامعة القاهرة الأهلية

تحتوي جامعة القاهرة الأهلية، على عدد من الكليات، في مختلف التخصصات، جاءت كالتالي:

الطب والجراحة

طب الأسنان

الصيدلة الإكلينيكية

العلاج الطبيعي

التمريض

الهندسة والعلوم التطبيقية

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

العلوم

إدارة الأعمال

اقتصاد وعلوم سياسية

الإعلام

الحقوق

التربية والطفولة المبكرة

الأوراق المطلوبة للتسجيل بجامعة القاهرة الأهلية

حددت الجامعة مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل المبكر بجامعة القاهرة الأهلية، والتي جاءت كالتالي:

صورة شخصية للطالب.

صورة شهادة ميلاد الطالب وأصل الشهادة للإطلاع.

2 صورة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

2 صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

أو صورتين جواز السفر في حالة وجود الطالب وولي الأمر خارج مصر من أصحاب المعادلة العربية والأجنبية.

إثبات أن الطالب يدرس في الصف الثالث الثانوي أو إفادة تثبت أن الطالب في آخر سنة دراسية له في مرحلة التعليم الثانوي أيا كان نوع الشهادة.

يكون إثبات ذلك من خلال ( صورة القدرات وصورة شهادة الترم الأول للسعودية)

أو صورة شهادة الترم الأول للكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان.

أو صورة شهادة الترم الأول للكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان. أو إفادة من المدرسة بأن الطالب مقيد بها وفي الصف الدراسي رقم 12، إذا كان يدرس في مدرسة مصرية.

المتقدم يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة للطالب.

يجب أن تكون درجة القرابة للمتقدم من جهة الأب، أو بتوكيل رسمي منه، في حالة عدم وجود قرابة.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

أكدت جامعة القاهرة الأهلية، أنها لم تعلن حتى الآن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، ونفى مصدر بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ فيتو، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مصروفات دراسية تخص الجامعة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قائمة غير صحيحة، لمصروفات جامعة القاهرة الأهلية، وجاءت كالتالي:

الطب البشري 240 ألف جنيه.

طب الأسنان من 170 إلى 180 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية 120 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 120 ألف جنيه.

حاسبات ومعلومات 90 ألف جنيه.

الكليات الأدبية (اقتصاد وتربية وإعلام وحقوق) 60 ألف جنيه.

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