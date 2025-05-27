وزير الرياضة يلتقي سفير تركيا لدى القاهرة لبحث التعاون الثنائي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالح موطلو السفير التركي لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا في المجالات الشبابية والرياضية.

ناقش اللقاء إمكانية تنفيذ برامج مشتركة بين شباب البلدين، وتنظيم فعاليات رياضية وثقافية متبادلة، إلى جانب تعزيز مشاركة الوفود الشبابية في المعسكرات الدولية والمنتديات الإقليمية، والتعاون في مجالات مراكز الشباب، وبرامج التبادل الشبابي، وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات بين الدولتين في قطاعي الشباب والرياضة.

رحب الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الجانب التركي، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لتوسيع آفاق العلاقات الدولية في قطاعي الشباب والرياضة، ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جسور تواصل مع مختلف الشعوب.

دعم وتمكين الشباب على مختلف المستويات

ومن جانبه، أشاد السفير التركي بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتمكين الشباب على مختلف المستويات، مثنيًا علي ما رآه من نهضة تنموية شاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق مصالح الشباب ويعزز من قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لوضع خطة عمل مستقبلية تخدم أهداف الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.