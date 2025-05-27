الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع حزب الجبهة الوطنية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الشباب والرياصة مع حزب الجبهة الوطنية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع حزب الجبهة الوطنية، بهدف تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الشباب، وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل التطوعي في مختلف محافظات الجمهورية.

 

بروتوكول تعاون بين الشباب والرياصة مع حزب الجبهة الوطنية

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال إتاحة الفرص التدريبية والتعليمية والابتكارية داخل منشآت الوزارة.

وينص البروتوكول على إتاحة المراكز والمنتديات والمدن الشبابية لتنفيذ الأنشطة المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية ومبادرات شبابية، فضلًا عن استضافة نماذج شبابية ناجحة لنقل خبراتها، مع العمل على جذب شركاء من القطاع الخاص لتوفير الدعم والتمويل للمشروعات الفائزة.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن توقيع بروتوكول التعاون مع حزب الجبهة الوطنية يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية، بما يحقق المصلحة العليا لشباب مصر، ويُسهم في خلق بيئة حاضنة للإبداع والابتكار".

واستكمل الوزير: "نحن نؤمن بأن تمكين الشباب لا يتم فقط من خلال التدريب أو التوظيف، بل أيضًا من خلال بناء منظومة متكاملة تُعزز من ثقافة العمل التطوعي، وتدعم مبادرات ريادة الأعمال، وتفتح المجال أمام الشباب للمشاركة المجتمعية الفعالة".


ومن جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار رئيس الجبهة الوطنية: "يسعدني أن أؤكد أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشباب المصري".

قام بتوقيع البرتوكول من وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم، ومن حزب الجبهة الوطنية الدكتور ياسر عبدالمقصود رئيس امانة ريادة الاعمال، وحضور السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، ولفيف من قيادات الوزارة والحزب.

 

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