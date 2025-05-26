شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، التي تنظمها البورصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.

تأتي الفعالية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة في يناير الماضي، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، "تؤدي البورصة المصرية دورا هاما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.. نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للإستثمار بثقة ووعي".

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وأوضح الشيخ، نسعى للوصول إلى الشباب بكافة الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة وأطلقنا محتوى يخاطب الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.

وزير الرياضة والشيخ يشهدان أولى فعاليات مبادرة البورصة للجميع

وأضاف، إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفعاليات الرياضية يأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتيح التفاعل المباشر والمستمر، كما نواصل تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل ورش عمل ومسابقات وتطبيقات رقمية تفاعلية، وندعو جميع الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص، والانخراط في مسارات استثمارية مسؤولة تعزز من قدراتهم وتدعم نموهم المالي مما يعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته، أكد أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.

وتتواصل الفعاليات خلال الأشهر المقبلة بعدد من المحافظات، تنفيذًا لخطة مشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، والبورصة المصرية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لدى الفئات العمرية الشابة.

فتح المدن الشبابية أمام الجمهور بأسعار رمزية خلال إجازة العيد

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، عن فتح أبواب المدن الشبابية في عدد من المحافظات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لتلك المنشآت.

تأتي هذه المبادرة تحت شعار "العيد أحلى في المدن الشبابية والرياضية"، حيث وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير كل السبل اللازمة لتقديم أفضل الخدمات، خاصة في الأعياد والمناسبات القومية والرياضية، بما يسهم في إسعاد المواطنين ودعم السياحة الداخلية.

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