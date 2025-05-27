نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

حذر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من الخروج عن اللائحة أثناء الحديث خلال الجلسة العامة، والتي تناقش مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين.

مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

توجيه بالالتزام باللائحة الداخلية

وقال: "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم"، رافضا خروج أي نائب في الحديث عن الموضوع المدرج على جدول الأعمال ويتم مناقشته.

نائب يتقدم بتعديل على المادة 1 من مشروع قانون العلاوة

تحذير رئيس المجلس، جاء ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بعدما تقدم الأخير في تعديل على المادة 1 من مشروع قانون العلاوة.

وأثناء ذكر مبررات التعديل، تطرق النائب محمد عبد العليم داوود، في الحديث عن أمور تتعلق بالاقتراض من الخارج، قائلا: "مصر بتدفع عمولات للبنوك في الخارج".

رئيس النواب يطالب بالالتزام باللائحة أثناء الحديث

وقاطعه رئيس مجلس النواب، قائلا: التزم بالحديث في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون العلاوة، مطالبا بفصل الصوت حال الخروج عن المقترح.

من جانبه رفض النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، استكمال الحديث.

النواب يوافق على نسبة العلاوة

ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة، والتي تنص على: استثناءً من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025 بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتٌعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2025.

وخلال الجلسة، وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.

زيادة الإحكام لتطبيق الحد الأدنى للأجور

وقال الوزير: نعمل على زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقا للقانون.

قانون العلاوة يحفز العمال على مزيد من العمل والإنتاج

وأشار إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.