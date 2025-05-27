ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، مطالب برلمانية لحماية العلاوة من عدوان التضخم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، مؤكدين أنها تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الصعبة على العاملين.

مناقشة مشروع قانون العلاوة في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين.

العلاوة تساهم في الحد من الأعباء الاقتصادية

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.

كما توجه النائب، بالشكر للحكومة، لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.

اتخاذ التدابير للسيطرة على الأسعار

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

ربط العلاوة بمعدلات التضخم

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بربط الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بمعدلات التضخم.

وأشار النائب إلى أن ربط الزيادات بمعدل التضخم، يساهم في استشعار المواطن بوجود تغير في أوضاعه المعيشية.

تشديد الرقابة على الأسواق

كما طالب النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا يتم التهام الزيادة دون أن يشعر بها المواطن، مع بحث إمكانية ربط الزيادة بمعدل التضخم.

وأوضح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أنه تم زيادة الحد الأدنى فى السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا وتراجع معدلات التضخم.

وقال النائب: هذا يعود للمؤشرات التى بدأت على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.

فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة فى الأجور والمرتبات.

وقال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب: الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.

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