رسالة طمأنة من وزير العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

وجه محمد جبران، وزير العمل، رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب، بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.

مناقشة قانون العلاوة في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

زيادة الإحكام لتطبيق الحد الأدنى للأجور

وقال الوزير: نعمل على زيادة من الإحكام للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقا للقانون.

قانون العلاوة يحفز العمال على مزيد من العمل والإنتاج

وأشار إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، وكذلك بما يساهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج.

إغلاق العديد من شركات العمالة بالخارج المخالفة

وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل، محمد جبران، أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج.

وقال الوزير محمد جبران: لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج.

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