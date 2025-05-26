كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة، التخصصات وشروط القبول

تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إحدى كليات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وهي من أوائل الجامعات التكنولوجية في مصر، التي بدأت عام 2020.

وتقدم الكلية درجات علمية متعددة، بدءا من البكالريوس، وحتى الماجستير والدكتوراة، وتقبل طلاب الثانوية العامة المصرية، وطلاب الدبلومات الفنية وتحديدا الشعبة الصناعية.

وتتميز كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بتقديمها عدد من البرامج الدراسية التكنولوجية، التي لها دور كبير في كثير من الصناعات، لذلك يقبل عليها الطلاب، نظرا لأنها توفر فرص عمل مهمة بعد التخرج.

تخصصات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة

تحتوي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة على عدد من البرامج الدراسية والتخصصات الهامة، نستعرضها فيما يلي:

تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (الميكاترونكس):

يهتم هذا التخصص بتصميم وتركيب وصيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المختلفة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والروبوتات، الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، ويقدم فنيين مدربين لذلك.

تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء:

يعمل هذا التخصص على تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التحكم الكهربائي.

تكنولوجيا المعلومات:

يهتم هذا التخصص بدراسة علوم الحاسب الآلي، من البرمجة وتطوير برامج الكمبيوتر، ووسائل الاتصال الرقمية.

تكنولوجيا الأطراف الصناعية:

يهتم هذا التخصص، بتكنولوجيا تصنيع الأطراف الصناعية، التي أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الشركات والمصانع الطبية.

تكنولوجيا الغاز والبترول:

يركز هذا التخصص على تصميم وتشغيل المرافق والمعدات المستخدمة في صناعة البترول والغاز الطبيعي، ويشمل عدة جوانب منها، استخراج البترول والغاز، ومعالجته وتكريره، بالإضافة إلى الإدارة والبيئة.

تخصص الأوتوترونكس:

يهتم هذا التخصص بدراسة تكنولوجيا السيارات، وأنظمتها الإلكترونية، وأنظمة التحكم، وكل الجوانب الميكانيكية للسيارات.

تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة:

ويهتم بدراسة مصادر الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والمحطات الحرارية الأرضية، ومحطات توليد الطاقة المائية.

شروط القبول بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وضعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مجموعة من الشروط الواجب توافرها، في من يقبل على الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، علما بأن الدراسة تكون باللغة الإنجليزية.

وجاءت الشروط كالتالي:

الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة أوشهادة الدبلومات الفنية أو شهادة المعاهد الفنية الصناعية.

الحصول على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق.

اجتياز أي اختبارات أو مقابلات شخصية تطلبها الكلية.

اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بمجموع لا يقل عن 60%.

مصروفات كلية الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

تتراوح مصروفات كلية الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ما بين 15 و20 ألف جنيه، وتختلف ما بين طلاب الفرق الأولى والثانية والفرق الثالثة والرابعة، وجاءت كالتالي:

طلاب الفرقتين الأولى والثانية: 15 ألف جنيه.

طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة: 20 ألف جنيه.

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