الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم

بروتوكول بين وزارة
بروتوكول بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم، فيتو
ads

قام وزير العمل محمد جبران، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، نيابة عن عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم.

 

مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي

يأتي توقيع البروتوكول للتعاون في تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، وكافة المجالات المتصلة به، من إعداد العقود التجارية والاستثمار، وإبداء المشورة القانونية، وفض المنازعات، وتوثيق الاستثمار في الدول العربية.

 وكذلك تبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات التدريبية والعلمية، والخبراء والأساتذة والمُختصين في جميع التخصصات للمُشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وأيضًا التعاون في تنظيم  الندوات العلمية والحلقات النقاشية ذات الصلة.

ربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج

يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل، برسم السياسات العامة على المستوى القومي لتنمية مهارات الموارد البشرية من أجل تعزيز عمليات التشغيل لجميع الفئات بالداخل والخارج، وربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وبناء قدرات الشباب وإمدادهم بالمهارات الفنية اللازمة من خلال التعليم والتدريب المهني لإعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم والتدريب العاصمة الإدارية الجديدة المحكمة العربية للتحكيم المحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية العليا وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

غدا، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل في الأردن

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة في الأردن

وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

إنبي.. كيف تحوّلت شركة بترول كبرى إلى مزرعة عائلية؟!

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي، غياب رئيس جامعة أكتوبر «الأبرز» (فيديو وصور)

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية