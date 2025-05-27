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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من فرش وتجهيز مبنى العيادات الجديد بدكرنس

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بعيادة التأمين الصحي الشامل بدكرنس، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من فرش وتجهيز مبنى العيادات الجديد بدكرنس بالأجهزة الطبية وافتتاحه في أقرب وقت، لرفع المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظة الدقهلية في عيادات التأمين الصحي بمدينة دكرنس للتأكد من تقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى والمترددين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية المطلوبة.

والتقى "المحافظ" بالمرضى واستمع الى مطالبهم ومشاكلهم وشدد على مدير العيادات بتوفير مقاعد إضافية للمرضى وسرعة الانتهاء من توقيع الكشف على جميع المرضى والمترددين وحل جميع مشاكلهم، وتنظيم العمل داخل العيادة، وشدد علي حضور الأطباء في مواعدهم.
 

 

ووجه "مرزوق" مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية الدكتور محمد رياض بسرعة الانتهاء من فرش وتجهيز مبنى العيادات الجديد وافتتاحه في أقرب وقت لرفع المعاناة عن المرضى والمترددين على العيادات بالإضافة الى توفير الأدوية المطلوبة.

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