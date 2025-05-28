الرقابة على الصادرات: تقديم برامج تدريبية للشركات المصدرة والمستوردة

أكد المهندس خالد نبيل مهدي مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج القدرات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن مركز التميز التابع للهيئة يقدم العديد من الخدمات من أهمها برامج تدريبية تخصصية في مجالات عمل الهيئة مثل: مزاولة التصدير- مزاولة الاستيراد- قواعد المنشأ - الاتفاقيات التجارية - كيفية التسجيل في المُصدر المعتمد - التسجيل في منظومة سابر السعودية - كيفية استخراج شهادات البيع الحر - عقد ورش عمل وندوات تثقيفية للتعرف على إمكانيات المعامل الغذائية والكيميائية والصناعية بالهيئة - التعرف على اتفاقية الـ CBAM وقياس الكربون من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية- برامج الجودة ISO 9001.

وقال إن المركز يشهد تطورًا كبيرًا ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالمركز وتجهيز قاعات على أعلى مستوى كما يتواجد المركز بأكثر من 30 قاعة تدريبية على مستوى الجمهورية.

وقال إن المركز استشارات فنية وبرامج تدريبية طبقًا لاحتياجات الشركات المصدرة والمستوردة بمصر، كما يقدم المركز برامج تدريبية لطلاب الجامعات بالفترة الصيفية لمواكبة أسواق العمل.



ولقد شاركت الهيئة بمعرض Egy Beauty Africa، معرض إيجي بيوتي أفريكا 2025، بهدف تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 145مليار دولار سنويًا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الى الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة.



ويأتي هذا تأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة في دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم حلول واستشارات فنية ومعملية متقدمة، تعزز تنافسية منتجاتنا الوطنية وتدعم التوجهات البيئية المستدامة.

ويأتي هذا في إطار حرص مركز تميز الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين ورجال الاعمال والمستثمرين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة في حركة التجارة الخارجية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.



وبناء على توجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعليمات الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالمشاركة بمعرض Egy Beauty Africa.



حيث شارك فريق عمل معارض الهيئة بقيادة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات بالهيئة وكلا من: نها محمد سمير مدير العلاقات العامة بمركز التميز سهى حسن مسئول قسم الإعلان بمركز التميز وبالتعاون مع فريق عمل الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية بقيادة السيدة الدكتورة سحر عطية وبمشاركة كل من: الدكتورة: مي السيد، والدكتورة: دنيا عصام.



حيث استعرض فريق العمل مع العملاء المشاركين بالمعرض كيفية التعاون ودعم السادة المصدرين من خلال الاختبارات المعملية التي تتم بمعامل الهيئة المعتمدة محليًّا ودوليًّا طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، 17020، 17065، بالإضافة لإصدار شهادات مطابقة من خلال وحدة منح الشهادات للمنتجات والتي تلتزم بتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17065



وفى إطار ما تبدله الهيئة من مساعي جادة لتشجيع الشركات الناشئة الطامحة للتصدير فقد واصل فريق عمل المعارض الخاص بالهيئة دورة البارز بتعريف المصدرين بالخدمات التي تقدمها الهيئة في العديد من المجالات والتي من أهمها:

التسجيل بمنظومة سابر السعودية:

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دليل المصدر لاستخراج شهادات البيع الحر Free Sale

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كما تم الرد على جميع الاستفسارات وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه السادة المصدرين من خلال التفاعل المباشر بالمعرض كما قدم فريق العمل الدعم سواء كان في إرشادات فنية او معملية الى الشركات التي تسعى لتصدير منتجاتها ذات الجودة العالية.

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