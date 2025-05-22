البنك التجاري الدولي- مصر يفوز بجائزتي "أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل برنامج تمويل سلاسل الموردين" من MEED

أعلنت مؤسسة MEED فوز البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بجائزة أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، تأكيدًا على ريادته وابتكاره في تقديم الخدمات المالية.

ويُعد هذا التتويج دليلًا جديدًا على التزام CIB بدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير منتجات وحلول تمويلية واستشارية تتماشى مع متطلبات هذا القطاع الحيوي، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

برنامج تمويل سلاسل الموردين

يواصل البنك التجاري الدولي ريادته في السوق المصرية من خلال برنامج تمويل سلاسل الموردين، كونه أول بنك في مصر يقدم برنامجًا متكاملًا لتمويل سلاسل الموردين مدعومًا بمنصة رقمية، مما يُمثل ميزةً بارزةً للبنك ودليلًا على مكانته الرائدة في الابتكار. يوفر تمويل سلاسل الموردين خيار دفع سريع لضخ السيولة عند الحاجة، ودعم متطلبات رأس المال، وتمويل أنشطة الأعمال.

جوائز MEED للتميز المصرفي

تأتي الجائزة في إطار جوائز MEED للتميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، والتي تحتفي بالمؤسسات المصرفية التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا وتقدّم تجربة استثنائية للعملاء. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الراسخة لـ CIB كمؤسسة مصرفية مرموقة تتبنى الابتكار وتضع احتياجات عملائها في صميم استراتيجيتها.

وفي هذا السياق، صرح هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة في CIB "إن الحصول على هذه الجائزة المرموقة يعكس التزام CIB الراسخ بدعم نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مالية مبتكرة وشراكات استراتيجية. وبصفتنا البنك الرائد في مصر لهذا القطاع، فإننا نواصل توفير خدمات مصممة خصيصًا لتمكين الشركات، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا التقدير يعزز مسؤوليتنا في تحسين عروضنا باستمرار وتعزيز دورنا في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة."

من جانبه، أضاف إد جيمس، رئيس قسم المحتوى والتحليل في MEED:"إن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تطورًا سريعًا، مدفوعًا بالأطر التنظيمية وتزايد توقعات العملاء. نحن نشهد حقبة جديدة من المنافسة، حيث أصبحت المرونة والتخصيص والتمويل المدمج عوامل تميّز رئيسية".

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