زيلينسكي: استعدنا 307 من جنودنا الأسرى عبر عملية التبادل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت، استعدنا اليوم 307 من جنودنا الأسرى عبر استمرار عملية التبادل ليصل مجموع المحررين إلى 697.

وأضاف زيلنسكي: مهمتنا إطلاق سراح المحتجزين في روسيا وهذه مسؤولية ليست سهلة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها قصفت أمس بصواريخ إسكندر سفينة حاويات كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا.



وأوضحت الوزارة أن السفينة المستهدفة كان على متنها 100 حاوية تحمل معدات عسكرية بينها زوارق ومسيرات وذخائر.

القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة، اثنتان منها في دونيتسك وثالثة في مقاطعة سومي، ليرتفع عدد البلدات التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال أقل من 3 أيام إلى 5 بلدات.

خسائر القوات الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتي وستوبوتشكي وأوترادنويه في دونيتسك، وبلدة لوكنيا في مقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة الشمال من تحرير قرية لوكنيا في مقاطعة سومي. واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي ومقاطعة خاركوف".

وأشار البيان إلى خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 155 جنديًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات وعددا من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة.

وأضاف البيان: "شنت القوات الروسية الليلة ضربة جماعية بأسلحة أرضية عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار على مؤسسة مجمع صناعي عسكري أوكراني ينتج أسلحة صاروخية ومركبات هجومية جوية دون طيار ومركز استطلاع لاسلكي تقني وموقع لنظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات أمريكي الصنع"، وأكد البيان أنه "تم تحقيق أهداف الضربة".

وتابع البيان: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة وستوبوتشكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 280 عسكريا ومدرعات قتالية، تم تدمير مستودع ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية".

وأشار البيان إلى أنه ""نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة الشرق من تحرير قرية أوترادنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية في مناطق عدة مقاطعة زابوريجيا، وبلغت خسائر العدو أكثر من 200 عسكري ومدرعات قتالية، تم تدمير محطتي حرب إلكترونية".

وكانت تقارير عسكرية أفادت اليوم السبت بأن القوات الروسية حققت تقدمًا بالقرب من 3 بلدات في مقاطعة دونيتسك، وهي بوبوفي يار، داتشنه، ورومانيفتسي، مشيرة إلى أن الجبهة شهدت، خلال الساعات الماضية، نحو 150 اشتباكًا عسكريًا.

ويوم الخميس، أعلنت الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفايا بولتافكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة بالأفراد والعتاد.

وأمس الجمعة، أعلنت الوزارة أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رادكوفكا في مقاطعة خاركيف.

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