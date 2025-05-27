هاتف realme 14 5G يتفوق على المنافسين في الأداء والبطارية والسعر

مع تزايد المنافسة في سوق الهواتف المتوسطة، يبرز realme 14 5G وrealme 14T كخيار ذكي لمن يبحث عن قوة الأداء، وعمر بطارية طويل، وتجربة ألعاب استثنائية، وكاميرا عالية الدقة، وسعر مناسب. حيث يقدم هواتف ريلمى تجربة استخدام مميزة تناسب احتياجات عشاق الألعاب والمهتمين بالتصوير، وذلك بفضل إمكاناته المتطورة ومعالجه الذي يعد الأقوى في فئته.

تفوق realme 14 5G على منافسيه

يتفوق realme 14 5G على هواتف منافسة مثل Reno 13F وSamsung Galaxy A36 5G، حيث يعد أول هاتف في العالم مزود بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 والذي يسهم في تحسين تجربة الألعاب بشكل واضح، ما يجعله يتفوق على معالجات Snapdragon 6 Gen 1 في Reno 13F وSnapdragon 6 Gen 3 في Galaxy A36 5G. أما هاتف realme 14T، فيعتمد على معالجDimensity 6300 5G الذي يجمع بين الكفاءة والسرعة.

وقد سجل realme 14 5G نتيجة قياسية على Antutu بلغت 810 آلاف نقطة، مقابل 575 ألفا فقط لـReno 13F و613 ألفا لـ Galaxy A36 5G، ما يعكس فرقًا واضحًا في السرعة وكفاءة الأداء. يأتي realme 14 5G بذاكرة تخزين 12 جيجابايت و256 جيجابايت، متفوقًا على Galaxy A36 5G الذي يأتي بـ8 جيجابايت RAM فقط، ليضمن تجربة أكثر سلاسة في تعدد المهام وتشغيل التطبيقات الثقيلة.

ومع بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، يتفوق realme 14 5G على Reno 13F الذي يأتي ببطارية 5800 مللي أمبير، وGalaxy A36 5G ببطارية 5000 مللي أمبير فقط. مما يجعل realme الأفضل في الاستخدام لفترات طويلة، حيث تتيح البطارية ما يصل إلى 10 ساعات من اللعب المتواصل، وما بين 5 إلى 17 ساعة من مشاهدة الفيديوهات بدون انقطاع.

هاتفrealme 14 5G هو الأنسب لعشاق الألعاب، مثل لعبة Freefire وPUBG وFPS، حيث يمنح المستخدمين تجربة لعب عالية الدقة والسلاسة، مدعومة بنظام تبريد 6K VC المتطور للحفاظ على الأداء دون ارتفاع حرارة الهاتف.

يأتي realme 14 5G بتصميم عصري وأنيق مستوحى من عالم أبطال الميكا الخيالي، مع شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، تدعم تقنيات راحة العين، كما أنه مزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تتيح التقاط صور دقيقة معززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تصوير استثنائية لعشاق التصوير.

عرض خاص جديد

يتوفر هاتف realme 14 5G بذاكرة تخزين GB 12 و 256GB بسعر 17,999 جنيه، فيما يتوافر هاتف realme 14T بذاكرة تخزين GB 8 و 256GB بسعر 13,999 جنيه. وبمناسبة هذا الإطلاق، تقدم ريلمي عرضًا خاصًا لفترة محدودة على سماعات T01 Buds Value، حيث يمكن للمستخدمين الحصول عليها بسعر 1099 جنيها فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.