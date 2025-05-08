مواصفات هاتف ريلمي realme 14 5G قبل إطلاقه رسميا

تعتزم ريلمي إطلاق الهاتف الجديد realme 14 5G وهاتف realme 14T ضمن هواتف الفئة المتوسطة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتفى ريلمى.

مواصفات هاتف ريلمي

ويأتي هاتف ريلمي realme 14 5G كأول هاتف ذكي في العالم يعمل بشريحة Snapdragon 6 Gen 4، محققًا أداءً بنتيجة تبلغ 810,000 نقطة على مؤشر الأداء كما يحقق realme 14 5G، المدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، نتيجة تبلغ 750,000 نقطة على منصة AnTuTu.

ويعتمد الهاتف على دقة تصنيع متطورة بحجم 4 نانومتر، مما يرفع أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 15%، ويوفّر تجربة ألعاب سلس ويتيح الهاتف تشغيل الألعاب الشهيرة مثل Call of Duty Mobile وPUBG وBGMI بمعدل يصل إلى 90 إطارًا في الثانية، بينما يمكن لمحبي الألعاب السريعة مثل MLBB وFree Fire تجربة لعب بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

ويأتى هاتف realme 14T يعمل بمعالج Dimensity 6300 5G بالإضافة إلى ذلك، يتسم هاتفى realme 14 5G وrealme 14T بتقنية تبريد من نوع 6K VC، توفّر حلول تبريد واتصال تضمن أداءً مستقرًا ولضمان أفضل أداء أثناء المهام الثقيلة، تم تزويد الهواتف بنظام تبريد يُعرف بـ Bionic Cooling System، يدمج بين تبريد VC السائل المتطور وتقنية تنظيم الحرارة الحيوية المستوحاة من الطبيعة، مما يساهم في خفض حرارة معالج SoC بما يصل إلى 20 درجة مئوية.

قدرة بطارية الهاتف

ويقدم هاتفي realme 14 5G وrealme 14T ما يصل إلى 10 ساعات متواصلة من اللعب دون انقطاع عبر بطارية Titan طط بسعة 6000 مللي أمبير، توفر 5 إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديوهات.

ويأتي هاتف realme 14 5G مزوّدًا ببطارية من الجرافيت تتميّز بأعلى كثافة طاقة في الصناعة تبلغ 782 واط/لتر، ما يمنحه قدرة على تقديم أداء قوي ويحتفظ بكفاءة تشغيل حتى بعد 1,400 دورة شحن.

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