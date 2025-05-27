الثلاثاء 27 مايو 2025
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مستشفى المقطم للتأمين تجري أول عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب بدون أسلاك

مستشفى المقطم للتأمين
مستشفى المقطم للتأمين الصحي
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أعلنت وزارة الصحة عن نجاح عمليتين في مستشفى المقطم للتأمين الصحي، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء أول عملية زراعة منظم دائم لضربات القلب بدون أسلاك لمريضة كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب، وانقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية.

كما نجحت في إجراء عملية كي الشريان الكلوي لمريضة تبلغ من العمر 64 عامًا، كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.

وأكدت وزارة الصحة أن العمليتين تمت تحت إشراف نخبة من الاستشاريين وطاقم طبي وتمريضي عالي الكفاءة.

وأشارت إلى أن المستشفى لديها استعداد لاستقبال المزيد من الحالات لافتة إلى أن مستشفى المقطم يُعد من أوائل مستشفيات الهيئة التي تمتلك وحدة متخصصة في زراعة منظمات القلب بدون أسلاك.

 

كانت كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل نجاح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى شبين الكوم التعليمي في إنقاذ حياة مصاب بجلطتين دماغية وقلبية وبوقت قياسي.

 إجراء قسطرة مخية طارئة في مستشفى شبين الكوم التعليمي 


وقالت وزارة الصحة إنه بالتنسيق الكامل بين مستشفيات الهيئة، استقبلت مستشفى دمنهور التعليمي الحالة التي تبلغ من العمر ٣٧ عامًا، وهو رجلًا يعاني من شلل بالجانب الأيمن وفقدان في النطق واضطراب في الوعي.

وتبين بعد إجراء الأشعة وجود جلطة حادة بالمخ ناتجة عن انسداد الشريان الدماغي الأوسط، مما استدعى إجراء تدخل سريع وتحويل الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء قسطرة مخية طارئة، حيث استعاد المريض بعدها جزء كبير من قوة الجانب الأيمن.

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وعند وصول المريض للمستشفى تبين أيضًا أنه يعاني من اشتباه جلطة بالقلب بالتزامن مع أعراض الجلطة المخية، وهو ما استدعى تدخلًا مشتركًا وغير مسبوق بين فريقي القسطرة القلبية والمخية، ولكن أظهرت القسطرة القلبية سلامة شرايين القلب.

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ارتفاع ضغط الدم منظم دائم لضربات القلب وزارة الصحة ضربات القلب ضغط الدم

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الصحة: إنقاذ حياة مصاب بجلطتين دماغية وقلبية وبوقت قياسي بمستشفى شبين الكوم التعليمي

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