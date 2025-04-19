ماذا يحتاج مانشستر سيتي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج ملعبه أمام إيفرتون بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وقطع مانشستر سيتي خطوة مهمة على طريق التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بفضل ثنائية متأخرة سجلها نيكو أوريلي وماتيو كوفاسيتش في الدقيقتين 84 و90، في شباك إيفرتون.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعيش مانشستر سيتي صراعا قويا على ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

حسابات تأهل مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا

ضمنت إنجلترا مشاركة 5 أندية في الموسم المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب ارتفاع تصنيف الأندية الإنجليزي بنتائجها المميزة في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة للوجود ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

وضمن ليفربول المتصدر برصيد 76 نقطة المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل كما اقترب آرسنال من ضمان التأهل أيضًا بعدما جمع 63 نقطة في المركز الثاني وحال فوزه غدًا الأحد على إيبسويتش تاون سيضمن رسميًا الصعود.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 59 نقطة ثم مانشستر سيتي برصيد 58 نقطة في المركز الرابع بينما يأتي نوتنغهام فورست خامسًا برصيد 57 نقطة.

وينافس تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا صاحب المركز السابع بقوة للتأهل لدوري الأبطال في ظل امتلاكها 54 نقطة.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بمبارياته الخمس القادمة مع تعثر تشيلسي وأستون فيلا على الأقل في مباراة واحدة لحسم التأهل رسميًا لدوري الأبطال.

ولم يغب مانشستر سيتي عن دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2011-2012.

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