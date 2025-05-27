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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو غدا

الأهلي
الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على تشكيل الفريق لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ومصطفى العش.  

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. 

الهجوم: أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي وسام أبو علي اخبار الأهلي

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