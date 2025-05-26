إيران ترفع راية التحدي أمام أمريكا: سنواصل تخصيب اليورانيوم ولا نخشى فرض عقوبات جديدة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله اليوم الإثنين إن إيران ستصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وفُرضت عليها عقوبات جديدة.

وأضاف بزشكيان حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية: "ليس الأمر وكأننا سنموت جوعًا إذا رفضوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات. سنجد طريقة للنجاة".

في سياق متصل، استبعدت إيران اليوم أي احتمال لتعليق تخصيب اليورانيوم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

وقال إسماعيل بقائي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحفي الدوري: "هذه المعلومات من نسج الخيال وهي خاطئة تمامًا".

كما قال بقائي إنه لم يتم تحديد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع واشنطن.

يأتي هذا بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي بأنها "جيدة جدًا".

وأشاد ترامب، في حديث مع الصحفيين على مدرج مطار موريستاون في نيوجيرسي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، بتحقيق تقدم حقيقي، تقدم جدي عقب جولة خامسة من المحادثات النووية في روما انتهت الجمعة.

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