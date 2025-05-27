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خارج الحدود

كلاكيت سادس مرة، إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

محمد باقر قاليباف،
محمد باقر قاليباف، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني أعاد انتخاب رئيسه الحالي محمد باقر قاليباف رئيسا له للعام السادس على التوالي.

فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية

وأشارت قناة العالم الإيرانية إلى أن احتفاظ محمد باقر قاليباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي يحدث للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية من الدورة الثانية عشرة للمجلس.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن أي هجوم على إيران يعني إشعال برميل بارود سيفجر المنطقة بأكملها، محذرا بذلك الاحتلال من مغبة تماديه في أحلام عدوانه بعدما سبق وعبر مسئولون في الكيان عن أهمية تقويض إيران بينما أشار البعض إلى ضرورة ضرب مفاعلات النووية بإيران، وفق ما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية.

إسرائيل لن ترتكب أي حماقة من دون إذن الولايات المتحدة

وذكر رئيس البرلمان الإيراني أن إسرائيل لن ترتكب أي حماقة من دون إذن الولايات المتحدة، منوها إلى أن خطاب نتنياهو يهدف للتأثير بشكل غير مباشر على المفاوضات ولا نعتبره جديا.

ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، حكومة الرئيس الإيراني إلى العمل بتوصيات المرشد حول عدم التفاوض مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي وقف برنامج إيران النووي بل يريد نزع أسلحة إيران حتى التقليدية منها.
 

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البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعاد انتخاب رئيسه الحالي محمد باقر قاليباف

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