القبض على صاحب شركة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال تُقدَّر بحوالي 90 مليون جنيه.

غسل 90 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات

تبين من التحريات أن المتهم استخدم هذه الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، محاولًا إخفاء مصدرها غير المشروع عن طريق إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عدد من العقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وتتبع أموال وممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم في إطار تطبيق أحكام القانون بكل حزم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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