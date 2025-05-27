الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

وزير الري ومحافظ الدقهلية يتفقدان ترعة كفر عوض وميزانية ميت فارس (صور)

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ الدقهلية يتفقدان ترعة كفر عوض

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، جولة داخل محافظة الدقهلية للاطمئنان على حالة المياه، ومتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الري ورئيس مجلس مركز ومدينة أجا، في استقبال وزير الري  على طريق أجا المنصورة، حيث تفقدا ترعة البزراري في قرية كفر عوض السنيطة،  كما تفقدا  عددا من مشروعات الرى بالدقهلية.

 

وواصل الوزير والمحافظ جولتهم بالانتقال لميزانية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في الدقهلية. 

يشار  إلى أن طريق ميزانية ميت فارس من أكثر الطرق ازدحاما وتعرضا للتكدس المرورى بمحافظة الدقهلية، وخاصة بمركز بنى عبيد، حيث إن هذا التقاطع يصل بين ثلاثة طرق أولها طريق (ميت فارس- دكرنس)، وطريق (ميت فارس- بنى عبيد)، وطريق (ميت فارس- طناح- المنصورة).

طريق الميزانية يربط بين محافظة الدقهلية ودمياط مرورا بدكرنس وشربين، ويربط بين محافظة الدقهلية والشرقية مرورا ببنى عبيد والدوار، وأخيرا يربط بين محافظة الدقهلية والإسماعيلية.

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