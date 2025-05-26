وزير الري: تعلمنا من حر صيف العام الماضي كيفية توزيع المياه

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى احتفالية مرور ١٤ عاما على "محادثات القاهرة للمناخ بين مصر وألمانيا"، والتى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للسفير يورغن شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفعالية الهامة، مشيرا إلى أن "محادثات القاهرة للمناخ" كانت نتاج للشراكة القوية بين مصر وألمانيا، وكانت ولا تزال منصة حيوية لتبادل الخبرات وزيادة الوعي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أثناء حضورها للاحتفالية بمناسبة توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

المنظومة المائية فى مصر

وأشار الدكتور سويلم لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير للمنظومة المائية فى مصر، مشيرا إلى أنه فى الموسم الصيفى من العام الماضى ٢٠٢٤ فقد تم تسجيل درجات حرارة قياسية، وشهدت مصر العديد من موجات الحرارة العالية والممتدة لأيام عديدة، وهو ما تم التعامل معه فى حينه بكفاءة كبيرة من أجهزة الوزارة لاستيفاء الاحتياجات المائية للمزارعين وذلك بالاستفادة مما حدث فى الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣، كما تم الاستفادة بذلك خلال الموسم الصيفى الحالى بزيادة المرونة والفاعلية فى عملية إدارة وتوزيع المياه، واتخاذ القرارات الفورية لتغيير التصرفات على امتداد شبكة المجارى المائية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين والتى تتزايد بشكل كبير أثناء موجات الحرارة العالية.

وأضاف أنه وعلى الرغم مما يمثله تغير المناخ من تحدى كبير للمنظومة المائية، إلا أنه يمثل فى الوقت ذاته دافعا للعمل على زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، مع أهمية التركيز على التقنيات المبتكرة قليلة التكلفة والقابلة للتطبيق بديلا عن التقنيات مرتفعة التكلفة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

واستعرض ما تحقق من نجاح كبير فى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد أحد النماذج الناجحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، مع ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع لضمان استدامته، حتى أصبح هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم.

المشروعات الهامة والناجحة والتى تقوم الوزارة بتنفيذها

وأشار الدكتور سويلم لأحد المشروعات الهامة والناجحة والتى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني (بنك التنمية الألماني KFW)، وهو البرنامج القومى الرابع للصرف، والذى يحظى باهتمام كبير من المزارعين الذين لمسوا أهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وتحسين الإنتاجية المحصولية.

ولفت أيضا للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا، ومشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA)، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

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