الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

تجاوزت المليون طن حتى الآن، "الزراعة" تعلن عن طفرة كبيرة في صادرات البطاطس

بطاطس، فيتو
بطاطس، فيتو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طفرة كبيرة في صادرات البطاطس المصرية إلى مختلف دول العالم خلال هذا الموسم، والتي تجاوزت المليون طن حتى الآن، متفوقة على نفس الفترة خلال العام الماضي.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبحسب بيانات الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

حجم صادرات البطاطس المصرية مليون و81 ألف طن

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي حجم صادرات البطاطس المصرية خلال الموسم الحالي وحتى الآن حوالي مليون و81 ألف طن، مسجلًا بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بإجمالي صادرات البطاطس خلال نفس الفترة من الموسم السابق الذي بلغ 832 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن صادرات البطاطس المصرية إلى العديد من الأسواق الرئيسية قد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث جاءت دولة روسيا في مقدمة المستوردين بكمية تجاوزت 351  ألف طن، يليها دول الاتحاد الأوروبي والتي بلغت كمية استيرادها للبطاطس المصرية حتى الآن حوالي 331 ألف طن، فيما بلغ إجمالي صادرات البطاطس المصدرة إلى عدد من البلدان العربية حوالي 315  ألف طن، فضلًا عن دول أجنبية أخرى استوردت حوالي 83 ألف طن حتى الآن من البطاطس المصرية.

 

قفزة نوعية في حجم صادرات البطاطس المصرية

ومن جهته، أكد وزير الزراعة أن تلك الأرقام تؤكد تحقيق قفزة نوعية في حجم صادرات البطاطس المصرية خلال هذا الموسم، مقارنة بالموسم السابق، رغم استمرار عمليات التصدير، لافتًا إلى أن تلك الزيادة الكبيرة في صادرات البطاطس المصرية تعكس جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، كما تؤكد على الجهود المبذولة من قبل المزارعين والمصدرين المصريين للارتقاء بمستوى الإنتاج وتلبية متطلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة، والتأكيد على مكانة مصر كمورد هام للبطاطس على الصعيد العالمي.
 

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الجهات المعنية في الوزارة، على رأسها: الحجر الزراعي المصري، مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، العلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية بالوزارة، لجهودهم المبذولة في فتح الأسواق الجديدة بالدول المختلفة، والنهوض بمنظومة الصادرات الزراعية المصرية ونفاذيتها إلى الدول المختلفة، للتأكيد على جودة المنتج الزراعي المصري.

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صادرات البطاطس قطاع الخدمات الزراعية الادارة المركزية للحجر الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

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