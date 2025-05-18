أمريكا والسودان يتصدران قائمة الدول استيرادا للحاصلات الزراعية المصرية

كشف تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة.

وبلغت الرسائل الغذائية المصدر 4360 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 1050 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 593 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس والبصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 25 ألف طن لكل منهما، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 47 صنف بنحو 75 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 35 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 26 صنف بنحو 60 ألف طن.



ومثلت أمريكا والسودان وروسيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 205 دولة مستوردة.



واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 720 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 680 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 660 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 860 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2100 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 890 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 265 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا ولحوم بأنواعها، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا ورومانيا.

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