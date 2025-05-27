بعد إحالتها للحكومة، تفاصيل تقارير لجنة الاقتراحات بمجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات المقدمة من عدد من النواب للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وفيما يلى نستعرض التقارير التي أحيلت للحكومة كالتالى:



العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة تشغيل وتطوير ثلاجة حفظ الموتى التى تقع على الطريق السريع بقرية علوان – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

العضو أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء وحدة حضانات بمستشفى قرية الواسطى بمركز الفتح – محافظة أسيوط.



وحدة الغسيل الكلوى بالقناطر الخيرية

العضو إبراهيم عويس، بشأن نقل وحدة الغسيل الكلوى بالقناطر الخيرية إلى مبنى العيادات بمستشفى القناطر الخيرية القديمة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية.

العضو محمد عيد عبد الجواد، بشأن سرعة استلام مستشفي حميات ديروط – مركز ديروط – محافظة أسيوط.

العضو محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء معهد فني صحي نظام الخمس سنوات بمدينة دمياط الجديدة أو أي مكان آخر بمحافظة دمياط.

العضو هشام سعيد الجاهل، بشأن إنشاء مستشفى تخصصي علي قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بقرية فيشا والمقام عليها حاليًا وحدة صحية – مركز المحمودية – محافظة البحيرة.

العضو نسرين صلاح، بشأن إنشاء وحدة لعلاج مرض التوحد وزيادة مرافق خدمات مستشفى دميرة للصحة النفسية – محافظة الدقهلية.

العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة البدء في تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقريتى المطيعة وأولاد إبراهيم بمركز أسيوط - محافظة أسيوط.

العضو أحمد الشناوي خليل، بشأن سرعة استكمال أعمال الصرف الصحي بقرى أبو تيج – محافظة أسيوط.

العضو سامى توفيق، بشأن استكمال الحائط الساند على مصرف المحيط – مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

العضو زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى المؤدى إلى قريتى القرامطة شرق والطوايل – محافظة سوهاج.

العضو أحمد العرجاوى، بشأن إدراج بعض القرى بمركز أبو حمص ضمن خطة شركة ناتجاس لتوصيل الغاز الطبيعى – محافظة البحيرة.

العضو خالد أبو خطيب، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة عزبة الأحمر – خلف المستشفى العام بمدينة أبو المطامير – محافظة البحيرة.

العضو محمد حمدى موسى، بشأن استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى قرية ميت سراج بمركز قويسنا – محافظة المنوفية.

العضو عبد الناصر عطية، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة القصير – محافظة البحر الأحمر.

العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء مبنى إدارى لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار الوحدة المحلية زهرة مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال إجراءات إنشاء مدرسة تجريبى على قطعة أرض مستقطعة من مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوية الكائنة بمنطقة جسر السلطان بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.



توصيل خدمة الإنترنت وتركيب سيستم الكاميرات

العضو إبراهيم عويس، بشأن بناء طابق ثالث علوى ورابع علوى بمعهد قرنفيل الابتدائى التابع للمنطقة الأزهرية- محافظة القليوبية.

العضو هناء سرور، بشأن توصيل خدمة الإنترنت وتركيب سيستم الكاميرات لمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بالتجمع الخامس – محافظة القاهرة.

العضو بلال النحال، بشأن الموافقة على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مبني للإدارة التعليمية بالمحمودية التابعة لمديرية التربية والتعليم – محافظة البحيرة.

العضو جابر أبو خليل، بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة دراو – محافظة أسوان.

العضو محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة إنشاء جناح مدرسة الثانوى بقرية ميت الخولى عبد الله – محافظة دمياط.

العضو زينب السلايمي، بشأن تركيب ماكينة صراف آلي بمكتب بريد قرية الزنيقة مركز إسنا – محافظة الأقصر.

العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن صيانة ورفع كفاءة الطريق المار أمام قرية كوم البركة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

العضو جمال عبيد، بشأن إنشاء مصرف من البركة الموجودة بقرية يوسف السباعى تمر تجاه طريق الإسماعيلية الصحراوى وربطه بالمصرف القادم من الأراضى الزراعية بمنطقة الرائد- محافظة السويس.

العضو محمد الصمودي، بشأن رصف طريق مطوبس برج مغيزل - محافظة كفر الشيخ. العضو/ إلهامي البارودي، بشأن توفير خط نقل داخلى ما بين مركز جرجا ومدينة الكوامل – محافظة سوهاج.

العضو محمد يسري عبادة، بشأن عمل خط نقل داخلي بمدينة كوم حمادة – محافظة البحيرة.

العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن توصيل كابلات الفايبر لقرية موشا التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مركز ثقافي ديني ملحق بالجامع الكبير بالشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

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