الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتهديد من الشرطة والاستيلاء على أرض زراعية بالبحيرة

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتهديد من رجال الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتهديد من رجال الشرطة والاستيلاء على أرض زراعية بالبحيرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية منشورًا بأحد الحسابات يتضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للتهديد من قِبل رجال الشرطة بمحافظة البحيرة، والاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالدتها، بالإضافة إلى احتجازها داخل مسكنها.

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين في مواجهات مع الشرطة بأسيوط والسويس

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة ويتأكد من جودة الخدمات (صور)

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا. وأوضحت التحريات أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين الشاكية وشقيقاتها ووالدتهم من جهة، وشقيقهم من جهة أخرى، بشأن الميراث. وقد قام الأخير بالتعدي عليهم بالسب والضرب واحتجازهم داخل منزلهم الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، وهي الوقائع التي تم تحرير عدة محاضر بشأنها، وما تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت في إطار من الشرعية القانونية، دون تجاوزات. وباستدعاء الشاكية وسؤالها، أقرت بكذب ادعائها وتلفيقها للمعلومات المنشورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتؤكد الوزارة استمرارها في مواجهة الشائعات والتصدي لمحاولات تضليل الرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية مركز شرطة الدلنجات محافظة البحيرة رجال الشرطه

مواد متعلقة

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين في مواجهات مع الشرطة بأسيوط والسويس

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة ويتأكد من جودة الخدمات (صور)

قديم ومفبرك، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعذيب محتجزين داخل أحد أقسام الشرطة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالقاهرة

يسير عكس الاتجاه، القبض على سائق سيارة صدم أخرى بدائري البساتين

إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه

وصول 8570 من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية

الأكثر قراءة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

السعودية تكشف حقيقة خطر تفشي الأمراض مع بدء وصول الحجاج

خدمات

المزيد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية