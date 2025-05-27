ليفربول وآرسنال يتقاسمان رقمًا مميزًا في البريميرليج

الدوري الإنجليزي، تقاسم ليفربول وآرسنال رقمًا مميزًا في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويعد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وآرسنال صاحب المركز الثاني والوصافة بالبريميرليج هما أقل الفرق تعرضا للخسارة موسم 2024-2025 بالدوري الإنجليزي بواقع 4 مباريات فقط لكل منهما.

فما يعتبر فريق ساوثهامبتون هو أكثر الفرق تلقي الخسارة في موسم الدوري الإنجليزي بعدد 30 مباراة من أصل 38 لقاءً.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، شهدت إحراز عدد 1115 هدفا خلال 380 مباراة عدد الجولات الـ 38 بمشاركة 20 فريقا.

وتوج ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بعدما فاز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتمكن كل من مانشستر سيتي، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من اللحاق بركب ليفربول وآرسنال، المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى توتنهام بطل الدوري الأوروبي 2025.

وتأهل أستون فيلا إلى الدوري الأوروبي بعدما اكتفى بتحقيق المركز السادس في جدول البطولة.

كما تأهل كريستال بالاس إلى البطولة نفسها بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حقق البطولة على حساب مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

في حين اكتفى نوتينجهام فورست بمقعد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تواجد في المركز السابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- ليفربول، 84 نقطة.

2- آرسنال، 74 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 71 نقطة.

4- تشيلسي، 69 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 66 نقطة.

6- أستون فيلا، 66 نقطة.

7- نوتينجهام فورست، 65 نقطة.

8- برايتون، 61 نقطة

9- بورنموث، 56 نقطة.

10- برينتفورد، 56 نقطة

11- فولهام، 54 نقطة.

12- كريستال بالاس، 53 نقطة.

13- إيفرتون، 48 نقطة.

14- وست هام، 43 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 42 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 42 نقطة.

17- توتنهام، 38 نقطة.

18- ليستر سيتي، 25 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 12 نقطة.

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