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رياضة

حصاد الدوري الإنجليزي، ليفربول الأكثر فوزا وتهديفا ومان سيتي بالوصافة

ليفربول
ليفربول

الدوري الإنجليزي، يُعد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 هو أكثر فرق البريميرليج تحقيقا للانتصارات بواقع 25 فوزا ويليه مانشستر سيتي بـ 21 فوزا.

كما يُعد ليفربول هو أكثر الأندية تسجيلا للأهداف وأقوى هجوما بالبريميرليج بعدما أحرز الريدز عدد 86 هدفا ويليه مان سيتي أيضا بـ 72 هدفا.

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، شهدت إحراز عدد 1115 هدفا خلال 380 مباراة عدد الجولات الـ 38 بمشاركة 20 فريقا.

وتوج ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بعدما فاز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتمكن كل من مانشستر سيتي، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من اللحاق بركب ليفربول وآرسنال، المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالإضافة إلي توتنهام بطل الدوري الاوروبي 2025.

كما تحددت هوية الفرق المتأهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل 2025/26، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل أستون فيلا إلى الدوري الأوروبي بعدما اكتفى بتحقيق المركز السادس في جدول البطولة.

كما تأهل كريستال بالاس إلى البطولة نفسها بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حقق البطولة على حساب مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

في حين اكتفى نوتينجهام فورست بمقعد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تواجد في المركز السابع.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025
 

1- ليفربول، 84 نقطة.
2- آرسنال، 74 نقطة.
3- مانشستر سيتي، 71 نقطة.
4- تشيلسي، 69 نقطة.
5- نيوكاسل يونايتد، 66 نقطة.
6- أستون فيلا، 66 نقطة.
7- نوتينجهام فورست، 65 نقطة.
8- برايتون، 61 نقطة
9- بورنموث، 56 نقطة.
10- برينتفورد، 56 نقطة
11- فولهام، 54 نقطة.
12- كريستال بالاس، 53 نقطة.
13- إيفرتون، 48 نقطة.
14- وست هام، 43 نقطة.
15- مانشستر يونايتد، 42 نقطة.
16- ولفرهامبتون، 42 نقطة.
17- توتنهام، 38 نقطة.
18- ليستر سيتي، 25 نقطة.
19- إيبسويتش تاون، 22 نقطة.
20- ساوثهامبتون، 12 نقطة.

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