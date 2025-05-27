الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين السكة الحديد ومدينة القنطرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نزاع قائم بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500) م2 من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ (253187) جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.

 

صدرت الفتوى بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500) م2 من أملاك الهيئة.

نزاع بين السكك الحديد ومحافظة الإسماعيلية 

وكان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة (1500) م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ (253187) جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدى إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وعدلت اللجنة عن التقرير ، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا.

وسبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام ٢٠٢٥، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الإسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى الفتوى والتشريع السكك الحديدية محافظة الإسماعيلية

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