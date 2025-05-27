الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر الأكاديمية.

وانطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من مرحلة المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة واسعة من الشخصيات العامة والخبراء من مختلف التخصصات في لجان التقييم لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل المرأة للقيادة من خلال المقابلات الشخصية بعد اجتيازهن مراحل القبول السابقة بنجاح.

يتم البرنامج بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.

وتقدم للبرنامج نحو 9300 متقدمة اجتزن سلسلة من الاختبارات، وتم اختيار 235 متقدمة تمكنوا من التأهل لمرحلة المقابلات الشخصية.

ويهدف البرنامج لتدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تصميم البرنامج التنمية المهارات الإدارية والمهارات الشخصية والمعلومات القانونية والمالية والاقتصادية لدى الملتحقات بالبرنامج لإعدادهن للمناصب القيادية بمختلف القطاعات.

وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تأهيل وتمكين المرأة، وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفزا فكريا وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان.

وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية فتعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة التي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

وكذلك يتم تصميم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب على خلق أنماط من القيادة الحكيمة، تلك القيادة التي تتجاوز في تأثيرها إنجاز المهام المحددة إلى المجتمع والإنسانية بشكل أشمل وأعم.

ولذا تعمل الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها على إرساء سياسات وإجراءات ومؤشرات أداء دالة سواء للكوادر العاملة أو المتدربة بها.

وتستهدف البرامج التحويلية للأكاديمية الوطنية للتدريب قطاعات مختلفة ومستويات قيادية متعددة من الوزراء والمحافظين وصولا إلى متدربين يعملون في الصفوف الأمامية ولتحقيق أثر موسع وتغطية أكبر قدر ممكن من الفجوة الحالية للمتمرسين في مجال القيادة والإدارة فقد قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتناول المستويات المختلفة من القيادات في مسارات متوازية وليست متتالية مما نتج عنه خلق ثقافة ومعرفة مشتركة في التسلسل الإداري ذاته.

تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بخلق خبرات التدريب التحويلية من خلال وضع وتنفيذ خطط تدريبية بها مكون عملي ومحاكاة للواقع، وتكتمل القيمة المضافة للتدريب بالانخراط في الزيارات الميدانية التي ترسي مبدأ التعلم بالتطبيق، كما يزيد من ثراء المكون التدريبي التعاون بين الأكاديمية وشبكة غنية محلية ودولية من الشركاء الاستراتيجيين.

ويعد إطلاق برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إضافة لذلك النوع من البرامج التي تعد خصيصا لتلبية احتياجات السوق وتعزيز وصقل مهارات الفئة المستهدفة لتتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل وكذلك يهدف هذا البرنامج لإعداد القيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة اتفاقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة

يعد برنامج المرأة تقود للتنفيذيات هو أحد البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حيث يهدف البرنامج لتدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عاما.

البرنامج مصمم لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يستمر البرنامج لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميداني في المؤسسات المختلفة بإجمالي 223 يوما تدريبيا تمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

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