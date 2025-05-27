الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

DC تصدر بوسترا جديدا لفيلمها المرتقب Superman

Superman، فيتو
Superman، فيتو

Superman، أصدرت شركة DC، بوسترا جديدا لـ فيلم SUPERMAN الجديد، المقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ ١١ يوليو.

وظهر علي البوستر الجديد، البطل الخارق سوبر مان بظهره، فيما ينظر إلي الوراء، وتبدو عليه علامات الغضب.

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 ورفض قاضٍ فيدرالي مؤخرا، الدعوى القضائية، التي قُدّمت من قبل ابن أخت شاستر وعائلته، لاستعادة حقوق النشر الدولية لشخصية سوبرمان، ومنع إصدار فيلم Superman الجديد.

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وجاء رفض الدعوى القضائية، بناء علي عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وبذلك، سيُعرض فيلم Superman الجديد، رسميًا في الدول، التي كانت تختص الدعوى، علي منع عرضه فيها، مثل المملكة المتحدة البريطانية، وكندا، وأستراليا وغيرها دون أي عوائق قانونية.

 

قضية فيلم Superman

 وكانت دعوى قضائية، أُقيمت في محكمة فيدرالية، بولاية نيويورك الأمريكية، نتيجة نزاع طويل الأمد حول حقوق الملكية الفكرية للشخصية الخارقة سوبر مان.

وتستند الدعوى إلى مطالبات تركة جو شوستر، أحد المبدعين الأصليين لسوبرمان، والتي تؤكد أن حقوق النشر الخاصة بالشخصية، والقصة قد عادت إلى الورثة في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا. 

وتزعم عائلة جو شوستر، المتمثلة في ورثته القانونيين، أن شركة الإنتاج العالمية، وارنر براذرز، فقدت حقوقها الدولية منذ سنوات، لكنها استمرت في استغلال الشخصية دون ترخيص أو تعويض.  

ويعود أصل النزاع إلى عام 1938، عندما قام شوستر، وزميله جيروم سيجل، ببيع حقوق سوبرمان لشركة ديتيكتيف كوميكس، التي أصبحت لاحقًا دي سي كوميكس، مقابل 130 دولارًا فقط، ورغم أن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة، قضت عام 2013 بعدم إمكانية استعادة الورثة للحقوق وفق القانون الأمريكي، إلا أن الدعوى الجديدة تعتمد على قوانين حقوق النشر في بلدان أخرى حيث يُزعم أن الحقوق قد عادت للتركة في 2017 وفي كندا عام 2021. 

وطالب المحامي مارك توبروف، بوقف توزيع الفيلم في الدول المتنازع عليها، ما لم تحصل وارنر براذرز على ترخيص رسمي، مؤكدًا أن القضية لا تهدف إلى منع المعجبين من مشاهدة الفيلم، بل إلى ضمان تعويض عادل لمساهمة شوستر الأساسية في ابتكار سوبرمان.

 

جيمس جان يكشف سبب تغير شكل بدلة SUPERMAN

 في سياق متصل، كشف جيمس جان رئيس شركة DC، للإنتاج السينمائي، سبب تغيير بدلة سوبرمان الخاصة بـ هنري كافيل، في النسخة الجديدة، التي يلعب بطولتها ديفيد كورنسويت.

وأوضح جيمس جان في تصريحات صحفية، أن بدلة هنري كافيل، تعرضت للتمزق، أثناء اختبارات الشاشة لفيلم SUPERMAN، بنسخته الجديدة، فتم الاتفاق على استغلال تلك الفرصة وتغيير شكل البدلة.

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جيمس جان: ديفيد كورنسويت سيبهر الجمهور في Superman

 وعبر جيمس، عن انبهاره بالممثل  ديفيد كورنسويت، بعد رؤيته لقدرته التمثيلية في فيلم Superman الجديد.

وأكد جيمس جان، في تصريحات إعلامية، إن ديفيد كورنسويت، سيبهر الجمهور بدور سوبرمان، قائلا: "لا أعتقد أن أحدًا يفهم حقًا، مدى موهبة هذا الرجل الدرامية، والكوميدية، والجسدية، سيدهش الجميع تمامًا، بدوره كـ سوبرمان".

 فيلم  Superman الجديد، سيعرض بتاريخ 11 يوليو ٢٠٢٥ في صالات السينما. 

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DC تعلن انتهاء تصوير فيلم Superman وهذا موعد العرض بالسينمات

وأعلن المخرج جيمس جن، رئيس شركة DC، عن انتهاء تصوير الفيلم المنتظر،  Superman بشكل رسمي، عبر نشر صورة له بصحبة طاقم عمل الفيلم، على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس.

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