الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

مصرع ربة منزل وابنها وإصابة 3 آخرين في حريق بشقة سكنية بسوهاج

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 شب  حريق هائل، منذ قليل، في شقة بمنزل بالدور الثاني بقرية بلصفورة بمركز سوهاج، ونتج عن احتراق ربة منزل ونجلها وأصيب 3 آخرين بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام. 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق في شقة بمنزل بالدور الثاني بشارع بقرية بلصفورة بمركز سوهاج، ونتج عن مصرع ربة منزل ونجلها و3 آخرين. 

 

وأسفر الحريق عن وفاة كلا من فاطمة علي عبد الحميد 38 عاما جثة هامدة، وبشاير مؤمن صبره عاما جثة هامدة، وإصابة سارة مؤمن صبره ٨ سنوات مصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة 80" وجومانة مؤمن صبره 10 سنوات مصابة بحروق من الدرجه الثانية والثالثة بنسبة 75 % وراضي صبره عبد الراضي  37 عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام .

 

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج حروق من الدرجة الثانية مأمور مركز شرطة سوهاج شوب حريق فى شقة مصرع ربة منزل مركز شرطة سوهاج اللواء صبرى عزب

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