محافظ سوهاج يتفقد شارع طراد النيل بأخميم بعد أعمال الرصف والتجميل (صور)

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية اليوم، تفقد خلالها شارع طراد النيل بأخميم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتجميل التي شهدها الشارع مؤخرًا، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع، حيث تم الانتهاء من رصف الشارع بمسافة 2 كيلومتر، وإنشاء سور فاصل بين الطريق وترعة نجع فاضل، وتم مراعاة تطبيق الهوية البصرية في أعمال التجميل ودهان البردورات والسور، وكشافات الإنارة، موجها بتطبيق الهوية أيضا على أكشاك الكهرباء، واستكمال أعمال التخطيط المروري للشارع، وطالب برفع كفاءة واجهات المباني والمنازل بالشارع بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد "سراج" أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتجميل الشوارع والميادين بما يعود بالنفع على المواطنين، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

الجدير بالذكر أن شارع طراد النيل أحد الشوارع الهامة بمدينة أخميم، ويمثل مدخلا جديدا للمدينة يربط بين منزل الكوبري العلوي عند نجع فاضل، وكورنيش أخميم الجديد، ويأتي تطوير الشارع ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدن والمناطق الأثرية، وزيادة عوامل الجذب السياحي.

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