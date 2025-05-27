الثلاثاء 27 مايو 2025
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رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة رفع “طلعت مصطفى” بالعجمي

ئيس شركة الصرف الصحي
ئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة رفع “طلعت مصطفى”

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمحطة رفع “طلعت مصطفى” بمنطقة العجمي، وذلك في إطار خطة الشركة لمتابعة أداء المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية استعدادًا لموسم الصيف.

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وتابع "نافع" خلال الجولة سير العمل داخل المحطة، واطّلع على إجراءات التشغيل والصيانة الدورية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الموقع، لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمعدات والمنشآت.

كما وجّه بضرورة الحفاظ على الجاهزية الفنية والتقنية للمحطة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال المتوقعة خلال موسم الصيف، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء محطات الرفع والمعالجة، بما يلبّي احتياجات المناطق المختلفة، ويعزز من قدرة شبكة الصرف الصحي على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد "نافع" أن المتابعة الميدانية للمحطات تُعد ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو سلامة العاملين.

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اللواء محمود نافع بالاسكندرية الصرف الصحي

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