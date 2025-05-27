هذا الثنائي يتقاسم الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا قبل الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور، الأهلي، 12 هدفًا.

1- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفًا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفًا.

ناصر منسي

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 10 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 9 أهداف.

5- عمرو ناصر، فاركو، 8 أهداف.

عمرو ناصر

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 8 أهداف.

5- محمود زلاكة، سيراميكا، 8 أهداف.

5- شادي حسين، زد، 8 أهداف.

5- صلاح محسن، المصري، 8 أهداف.

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.

6- فيستون ماييلي، بيراميدز، 7 أهداف.

فيستون ماييلي

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 7 أهداف.

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 7 أهداف.

وتنطلق غدا الأربعاء، جولة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز إذ يتنافس الأهلي وبيراميدز على اللقب في آخر جولات المسابقة للموسم الحالي 2024-2025.

ويلتقي غدا الأربعاء، الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

الاهلي

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

بطولة الدوري المصري

كما تشهد بطولة الدوري المصري منافسة بين الثلاثي المصري وسيراميكا والبنك الأهلي علي تذكرة التأهل الأخيرة للبطولات الأفريقية ومرافقة الزمالك بالكونفدرالية الموسم الجديد.

ويلتقي في الثامنة مساء غدا الأربعاء كل من: المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود، وبتروجيت ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

الزمالك

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

البنك الأهلي

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

حرس الحدود

الدوري المصري



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الدوري المصري



والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.