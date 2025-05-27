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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل سيوف العرب الحلقة الأولى

أبطال مسلسل سيوف
أبطال مسلسل سيوف العرب، فيتو

 يعد مسلسل سيوف العرب من أحدث الأعمال التي ستنطلق بعد أيام قليلة، وهو عمل ينتظره الكثيرون من محبي الدراما بشكل عام والدراما التاريخية بشكل خاص.

موعد انطلاق عرض مسلسل سيوف العرب 

 ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل سيوف العرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 مايو، حيث سيتم عرض مسلسل سيوف العرب الحلقة الأولى، وذلك في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل سيوف العرب 

 يضم مسلسل “سيوف العرب” عددا كبيرا من النجوم من مختلف الدول العربية، ومن أبرزهم: جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، عاكف نجم، نضال نجم، محمد المفتاح، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، محمد خويي، عز العرب الكغاط، عبد الكريم القواسمي، ريهام القصار، سميرة مقرون، محمد الإبراهيمي، وخالد نجم، وهو نتاج كتابة جماعية بإشراف د. محمد البطوش، والإخراج لسامر جبر.

قصة مسلسل سيوف العرب.. من الجاهلية إلى الخلافة  

تدور أحداث المسلسل في فترة زمنية تمتد من مرحلة ما قبل الإسلام (الجاهلية) وصولًا إلى بدايات الخلافة الأموية، حيث يرصد تحولات المجتمع العربي خلال هذه الحقب التاريخية، ولا يقتصر العمل على استعراض المعارك والحروب، بل يغوص أيضًا في تفاصيل الحياة الثقافية والأدبية، والعادات والتقاليد، والقيم التي شكلت هوية العرب في تلك الفترة.  

ويركز المسلسل على رمزية “السيف العربي” كأداة تمثل الشجاعة والكرامة والنبل، ويتتبع تطور صناعته واستخدامه كجزء من التاريخ الثقافي والعسكري للمنطقة. 

ويهدف المسلسل إلى إحياء التراث العربي والإسلامي، مع تقديم رؤية معاصرة تربط بين الماضي والحاضر. 

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مسلسل سيوف العرب منذر رياحنه جمال سليمان أبطال مسلسل سيوف العرب

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