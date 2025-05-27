الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله في التجمع الأول

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زميله  في منطقة التجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنها مصرع أحدهما.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين عاملين بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم خلالها أحدهما علي طعن الآخر فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم ثم احالته الي النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

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