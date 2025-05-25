الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

حبس عامل متهم بقتل زميله في التجمع الأول

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل لاتهامه بقتل زميله  في منطقة التجمع الأول 4 أيام علي ذمة التحقيق

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنها مصرع أحدهما.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين عاملين بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم خلالها أحدهما علي طعن الآخر فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم ثم احالته الي النيابة العامة التي امرت بحبسه علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة التجمع الأول

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