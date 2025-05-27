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اقتصاد

أسعار الذهب تواصل تراجعها بالأسواق وسط ترقب بيانات أمريكية هامة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الذهب من نحو أعلى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مؤشرات أوضح لمسار معدلات الفائدة.

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% إلى 3327 دولارًا للأونصة، بعدما أغلقت الأسواق في الولايات المتحدة ولندن أبوابها أمس الإثنين، بسبب عطلة رسمية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.06% لتسجل 3330.40 دولارًا للأونصة، بحسب شبكة CNBC عربية.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الأسبوع الماضي نسخة من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، والذي توقّع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الاتحادي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وفي سياق متصل، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الشهر المقبل، ليعود إلى الالتزام بموعد نهائي في التاسع من يوليو، لإتاحة المجال أمام مفاوضات بين واشنطن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ويركّز المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا على تصريحات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، في محاولة لاستشراف التوجهات المستقبلية لمعدلات الفائدة.

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أسعار المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 33.38 دولارًا للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1084.28 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 984.25 دولارًا.

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مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب الاتحاد الاوروبي ترامب الذهب أسعار الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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