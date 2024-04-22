مشيرة إسماعيل تستغيث بـ الوزراء: الحقونا بيتي تحول لعيادة كلاب (فيديو)
مشيرة إسماعيل، استغاثت الفنانة مشيرة إسماعيل، على الهواء، لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة، بسبب تحول منزلها لعيادة كلاب.
عقار مشيرة إسماعيل
وأشارت مشيرة إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" الذي تقدمه سهير جودة بقناة "النهار" إلى أنها تعيش في أحد العقارات بمصر الجديدة منذ 42 عاما وفوجئت مؤخرا هي وسكان العقار بتأجير الدور الأرضي لأحد الأشخاص ليستخدمه كمستشفى للكلاب بالعقار.
مخالفة بعقار مشيرة إسماعيل
وتابعت مشيرة إسماعيل: "العمارة سكنية وليست لأي أغراض أخرى سواء تجارية أو إدارية وبناءً عليه فإن وجود مستشفى للكلاب بالدور الأرضي بالعقار أمر غير قانوني يستلزم تحرك الجهات المعنية تجاه المخالفة"، متابعة: "الكلاب في العمارة حجمها كبير ومش طبيعي والكلب عامل زي البقرة الصغيرة".
استغاثة مشيرة إسماعيل لمجلس الوزراء
وأشارت إلى أنها تواصلت مع مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة للتعامل مع المشكلة التي تواجهها بسبب الكلاب دون أي جدوى أو استجابة"، معربة عن "استغرابها حيال عدم التحرك لإزالة تلك المخالفة وعودة الانضباط للعقار وعدم طغيان أحد على حقوقنا كسكان".
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