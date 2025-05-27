وفاة مؤسس تجمع السود في الكونجرس عن عمر يناهز 94 عاما

توفي النائب الأمريكي السابق تشارلز رانجيل، العضو المؤسس لتجمع السود في الكونجرس، عن عمر ناهز 94 عامًا وفق وكالة "رويترز".

وترأس رانجيل، الذي توفي عن عمر ناهز 94 عامًا، لجنة الطرق والوسائل المعنية بالتشريعات الضريبية في مجلس النواب. وترك الكونجرس في عام 2016، بعد أن بقي به لأكثر من 45 عامًا.

Deeply saddened by the passing of the legendary Congressman Charlie Rangel. A true Harlem giant, a trailblazing legislator, and an unshakable force in American politics.



I first met Charlie as a teenager, and for over fifty years, he remained a constant presence in my life and… pic.twitter.com/0mEfyQeQPz May 26, 2025

وظل رانجيل، وهو أمريكي من أصل أفريقي، من وجوه السياسة في هارلم بنيويورك لعقود من الزمن.

وكان النائب المخضرم المنتمي للحزب الديمقراطي لاعبًا رئيسًا في الجهود المبذولة لمساعدة الرئيس السابق باراك أوباما على تمرير تشريع في عام 2010 لدعم نظام الرعاية الصحية الأمريكي وإجراء تعديلات ضريبية كبيرة أخرى.

ووافق الكونجرس في عام 1987 على "تعديل رانجيل" الذي تبناه رانجيل لمراجعة قانون الضرائب الأمريكي لمنع الإعفاءات الضريبية الأجنبية للشركات الأمريكية التي استثمرت في جنوب إفريقيا إبان الفصل العنصري.

وكان رانجيل أحد المشرعين الرئيسين الذين أسهموا في كتابة تشريع في عام 2000 لتطبيع العلاقات التجارية مع الصين، ودفع لسنوات لرفع الحظر التجاري الأمريكي على كوبا.

وتعرض رانجيل في عام 2010 للتوبيخ في مجلس النواب بعد عدم سداد ضرائب على عقار كان استأجره في جمهورية الدومينيكان وأساء استخدام منصبه لجمع تبرعات. وأُجبر على التنحي عن رئاسة لجنة الطرق والوسائل.

وبدأ مسيرته المهنية في الكونجرس في عام 1971، وسجل عاشر أطول فترة يقضيها عضو في مجلس النواب الأمريكي في التاريخ.

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