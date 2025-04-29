أنت مجرم حرب ولا نريدكم هنا، يهود يهاجمون بن غفير في الكونجرس الأمريكي (فيديو)

يهود أمريكا يهاجمون إيتمار بن غفير، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من النشطاء الأمريكيين ومن بينهم نشطاء يهود، بمهاجمة وزير الأمن القومي المتطرف للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أثناء زيارته للكونجرس الأمريكي.

أمريكان يهاجمون إيتمار بن غفير في الكونجرس

وقام النشطاء الأمريكيون، المؤيدون لفلسطين، بمهاجمة إيتمار بن غفير بشدة أثناء دخوله أروقة الكونجرس الأمريكي، ووصفوه بأنه "مجرم حرب"، وأكدوا أن إيتمار بن غفير كان يجب أن يكون في محكمة لاهاي لمحاكمته بدلًا من أن يكون في زيارة للكونجرس الأمريكي.

مهاجمة إيتمار بن غفير في الكونجرس، فيتو

الهجوم الشديد من قبل النشطاء الأمريكين، أخرج إيتمار بن غفير المتطرف عن ثباته، وأخذ يهاجم بدوره الأمريكان في ردهة الكونجرس، لكنهم وصفوه بالعنصرية والتطرف، حتى أن النشطاء اليهود وصفوا إيتمار وحكومة الاحتلال بأنهم يدمرون اليهودية بكراهيتهم وعنصريتهم.

وهاجم النشطاء الأمريكين وزير الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قائلين: "أنت مسئول عن الإبادة الجماعية.. أنت مجرم حرب"، مضيفين "من المفترض أن تكون في لاهاي! أنت مجرم حرب عنصري! أنت مسؤول عن إبادة جماعية.."

يهود يهاجمون بن غفير ويطالبون بطرده من أمريكا

كما هاجمه النشطاء اليهود قائلين: "أنت تدمر ديننا بكراهيتك أنت تضر ديني كيهودية أنت ضد السامية، أنتم تدمرون اليهودية بكراهيتكم.. أنتم قتلة الأطفال وعنصريين وتقومون بعمل إبادات عرقية"

زمان كانوا صهاينة الكيان يتمخطروا في دهاليز الكونجرس الامريكي بلا حسيب ولا رقيب واليوم الجيل الجديد 👇🏼pic.twitter.com/GPy5ofEL5Y — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 28, 2025

وأخذ النشطاء الأمريكان في مهاجمة بن غفير قائلين: "أننا لا نريدكم هنا.. الأمريكيون لا يريدونكم هنا أخرج من الكونجرس لا نريدك هنا.. العار عليكم".

ويأتي هذا الاحتجاج خلال زيارة له مستمرة منذ عدة أيام، وتعرض فيها لعدة احتجاجات أخرى من بينها احتجاج داخل جامعة ييل، تنديدا بزيارته للجامعة، ورفضًا لدعوة بن غفير كمتحدث في الجامعة.

ونصب مئات الطلاب مخيمًا لدعم فلسطين باستخدام 8 خيام في الحرم الجامعي، وهتفوا خلال ساعات من الاحتجاج قائلين: "نحن هنا وسنبيت الليل هنا".

إيتمار بن غفير يصرخ في الأمريكيين واليهود في الكونجرس، فيتو

كما شهدت قاعات الكونجرس الأمريكي هجومًا حادًا على إيتمار بن غفير، وسط هتافات مؤيدة للفلسطينيين، ومطالبة بوقف حرب الإبادة، تزمنا مع وصول الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للكونجرس.

كما احتج الأمريكيون على زيارة بن غفير، وهتفوا قائلين: "الحرية لفلسطين"، و"مجرم حرب"، في وجه بن غفير المتطرف، الذي عبر عن غضبه بالصياح.

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